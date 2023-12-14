Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад

Дипломування моряків за новими правилами розширили на матросів, коків, боцманів, судових електриків та мотористів.

Про це повідомляє Мінвідновлення.

"Від сьогодні моряки рядового складу суден також зможуть отримати кваліфікаційні документи. Це стало можливо після затвердження наказу Міністерства відновлення від 05.09.2023 № 784 "Деякі питання дипломування осіб рядового складу екіпажів морських суден"", - йдеться в повідомленні.

Нові правила тепер поширюються на посади:

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вахтового матроса;

кваліфікованого матроса;

вахтового моториста;

кваліфікованого моториста;

суднового електрика;

суднового кухаря;

боцмана.

Зазначається, що наразі стартувало приймання документів у паперовій формі. Але згодом процедуру можна буде пройти через "Дію".

Нагадуємо:

З початку 2023 року моряки командного складу вже підтверджують/підвищують кваліфікацію/звання за новою процедурою в Адміністрації судноплавства.

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Станом на сьогодні за новою процедурою послуги з дипломування отримали 20 000 осіб командного складу.

Понад 7000 моряків подали заяву онлайн засобами порталу "Дія".