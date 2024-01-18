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Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский

Четверг, 18 января 2024, 15:59 - Анастасия Жарикова

Темпы экспорта украинской агропродукции в январе сократились на 20% из-за новогодних праздников и кризиса в Красном море.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в эфире национального телемарафона.

"Темпы несколько снизились. Мы их связываем с объективными причинами: это совпадения, связанные с Новым годом... Второй момент - проблемы в Красном море", - отметил министр.

Сольский пояснил, что часть украинского агроэкспорта шла через Красное море и направлялась в Азию, Китай, другие страны и Восточную Африку. 

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Из-за замедления движения кораблей и других факторов объем выхода агропродукции с постов снизился на 20%.

"Это не существенно, но все равно большие объемы", - отметил глава Минагрополитики.

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Напоминаем:

Британская нефтяная компания Shell приостановила все поставки через Красное море на неопределенный срок после того, как удары США и Великобритании по йеменским повстанцам-хуситам вызвали опасения относительно дальнейшей эскалации.

экспорт зерно Минагрополитики
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