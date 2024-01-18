Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский

Темпы экспорта украинской агропродукции в январе сократились на 20% из-за новогодних праздников и кризиса в Красном море.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в эфире национального телемарафона.

"Темпы несколько снизились. Мы их связываем с объективными причинами: это совпадения, связанные с Новым годом... Второй момент - проблемы в Красном море", - отметил министр.

Сольский пояснил, что часть украинского агроэкспорта шла через Красное море и направлялась в Азию, Китай, другие страны и Восточную Африку.

Реклама:

Из-за замедления движения кораблей и других факторов объем выхода агропродукции с постов снизился на 20%.

"Это не существенно, но все равно большие объемы", - отметил глава Минагрополитики.

Читайте также: Йеменские хуситы убивают торговлю. Чем грозит конфликт в Красном море?

Реклама:

Напоминаем:

Британская нефтяная компания Shell приостановила все поставки через Красное море на неопределенный срок после того, как удары США и Великобритании по йеменским повстанцам-хуситам вызвали опасения относительно дальнейшей эскалации.