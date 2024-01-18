Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch

reuters

Компания Apple временно отключит функцию измерения кислорода крови из своих новых моделей Apple Watch в рамках патентного спора с Masimo, чтобы избежать запрета на их импорт и продажу в США.

Об этом пишет AP.

В среду, 17 января 2024 года, федеральный апелляционный суд решил возобновить запрет на продажу часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в США, пока он рассматривает патентный спор.

В ответ Apple заявила, что с четверга отключит функцию мониторинга уровня кислорода в крови на двух своих самых популярных часах в США, чтобы выполнить решение суда.

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Временный запрет, выданный Апелляционным судом США три недели назад, позволил двум моделям часов вернуться в магазины США после того, как Apple убрала их с полок и веб-сайтов накануне Рождества в рамках долговременной борьбы с компанией Masimo, занимающейся медицинскими технологиями.

Если бы Apple решила прекратить продажи Series 9 и Ultra 2 в США, это грозило бы ударом по годовому объему продаж компании, который составляет 383 миллиарда долларов. Хотя компания не раскрывает объемы продаж Apple Watch, по оценкам аналитиков, этот продукт приносит около 18 миллиардов долларов годового дохода.

Напомним:

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В конце декабря в США временно отменили запрет на продажу ряда моделей Apple Watch.

Экономическая правда