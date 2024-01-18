Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов

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Мировой логистический гигант Maersk увеличил количество авиаперевозок, чтобы сократить время транзита грузов на фоне проблем в судоходстве из-за нападений на суда йеменских хуситов в Красном море.

Об этом говорится в заявлении Maersk Europe.

"Наши команды продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Красного моря. В интересах безопасности наших судов, экипажей и грузов клиентов, все суда, которые ранее должны были пройти через этот район, были перенаправлены на юг вокруг мыса Доброй Надежды.

Хотя мы надеемся на устойчивое разрешение ситуации в ближайшем будущем и делаем все возможное, чтобы способствовать этому, мы призываем клиентов быть готовыми к тому, что осложнения в этом регионе будут продолжаться и что могут возникнуть значительные перебои в работе глобальной сети", - заявили в компании.

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В Maersk добавили, что для того, чтобы избежать увеличения времени транзита грузов, которые перенаправляются в обход мыса Доброй Надежды, компания работает над обеспечением покрытия авиасообщения через Дубай (ОАЭ) и Салалу (Оман).

По словам компании, это может помочь минимизировать задержки в цепочках поставок клиентов.

"В связи с ситуацией в Красном море и увеличением количества портовых заходов в ближайшие недели, наши команды ожидают увеличения плотности загрузки терминалов, и поэтому просим клиентов освободить свои долгосрочные грузы, находящиеся на хранении.

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Это будет иметь волнообразный эффект на внутренние перевозки с терминалов, что приведет к увеличению спроса на внутренние перевозки и изменениям в интервалах ожидания", - резюмировали в Maersk.

Напомним:

Руководитель судоходного гиганта AP Møller-Maersk Винсент Клерк предупредил, что на восстановление важного торгового маршрута через Красное море могут уйти месяцы, что грозит экономическим и инфляционным ударом по мировой экономике, компаниям и потребителям.

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Экономическая правда