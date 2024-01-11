Maersk предполагает, что перебои в судоходстве в Красном море могут длиться месяцами

getty images

Руководитель судоходного гиганта AP Møller-Maersk Винсент Клерк предупредил, что на восстановление важного торгового маршрута через Красное море могут уйти месяцы, что грозит экономическим и инфляционным ударом по мировой экономике, компаниям и потребителям.

Об этом Кларк заявил в интервью Financial Times.

По его словам, нападения йеменских хуситов на контейнеровозы могут иметь "значительные последствия" для глобального роста.

Кларк добавил, что закрытие Красного моря для большинства контейнерных перевозок после серии нападений йеменских боевиков-хуситов было "жестоким и драматичным".

Реклама:

Руководитель Maersk подчеркнул, что в результате сложившейся ситуации "нет победителей", поскольку суда вынуждены совершать долгие и дорогостоящие обходы вокруг Южной Африки.

"Нам непонятно, идет ли речь о восстановлении безопасного прохода к Красному морю за считанные дни, недели или месяцы... Потенциально это может иметь весьма значительные последствия для глобального роста", - сказал он.

Maersk является флагманом мировой торговли, перевозя около пятой части морских грузов. Клерк призвал международное сообщество во главе с США сделать больше для того, чтобы Красное море снова открылось для судов после недавней эскалации атак в регионе.

Реклама:

"Свидетельством того, что угрозы распространились и на Персидский залив, стал захват в четверг нефтяного танкера у побережья Омана людьми в черной военной форме.

Хотя никто еще не взял на себя ответственность за этот инцидент, Tanker Trackers, частная служба морской разведки, предполагает, что за этим нападением, скорее всего, стоит Иран", - пишет газета.

Судно компании Maersk подверглось нападению в середине декабря, что заставило датскую группу приостановить рейсы через Красное море, которое является важным связующим звеном между Азией и Европой.

Группа возобновила рейсы через несколько дней после того, как военная коалиция во главе с США попыталась создать безопасный проход, но в конце декабря подверглась новому нападению. На прошлой неделе Maersk заявила, что будет перенаправлять суда из Красного моря в обход Африки "в обозримом будущем".

По словам Клерка, перенаправление контейнеровозов через мыс Доброй Надежды добавляет около 13 тыс км расстояния для рейса Азия-Европа в оба конца, а также сотни долларов за контейнер.

По его словам, расходы Maersk на топливо вырастут на 50% из-за того, что суда будут выбирать более длинный маршрут.

"Мы призываем международное сообщество мобилизоваться и сделать все необходимое для открытия пролива Баб-эль-Мандеб. Это одна из главных артерий мировой экономики, и сейчас она заблокирована.

Это может иметь более широкие последствия не только для отрасли, но и для конечных потребителей, доступности продуктов, глобальной экономики в целом", - подчеркнул Кларк.

Напомним:

Опасения относительно безопасности в Красном море из-за ракетных ударов йеменских хуситов привели к сокращению контейнерных перевозок через Суэцкий канал. При этом контейнерные перевозки существенно подорожали.

Экономическая правда