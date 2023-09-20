Офіс Генпрокурора проводить обшуки в "Укренерго"

Офіс Генерального прокурора 20 вересня проводить обшуки в приміщенні НЕК "Укренерго, проводиться виїмка договорів оператора розподілу з контрагентами, з якими компанія співпрацювала в 2019-2023 роках.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на ухвалу Печерського районного суду міста Києва.

Також факт проведення обшуків підтвердили в "Укренерго".

Зазначається, що правоохоронці здійснюють обшук у рамках кримінального провадження №42023000000000452, зареєстрованого працівниками Міністерства внутрішніх справ 16 вересня.

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Серед контрагентів: ТОВ "Центробуд", ТОВ "Секур Інтеграція", ТОВ "Топ Трейдінг Лайн", ТОВ "НВЦ Інбіотех", КВКП "Союз", ТОВ "Енерго Країна", ТОВ "Хорос", МПП Фірма "Інтеренергосервіс", ТОВ "Еліз", ТОВ "Контур-М", ТОВ МГК "Черкаси", ТОВ "Буд-Агро-Енерго-Груп", ТОВ "Структум" тощо.

Ці компанії постачали товари та послуги НЕК "Укренерго" в 2019-2023 роках.

Джерела видання зазначають, що кримінальне провадження було зареєстровано, спираючись на результати перевірки "Укренерго" Державною аудиторською службою. Звіт про цю перевірку ДАСУ було складено ще у березні 2023 року.

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Оновлено.

Пізніше в "Укренерго" заявили, що сприяють проведенню слідчих дій та добровільно надають правоохоронцям всі визначені ухвалою суду документи.

"Зазначимо, що компанія надала б слідчим добровільно всі необхідні документи без проведення обшуку. Але такого звернення до компанії від правоохоронців не надходило. З переліку документів, які цікавлять правоохоронців, деякі контракти були предметом перевірки Державної аудиторською служби", – додали в компанії.

НЕК "Укренерго" оскаржує результати аудиту ДАСУ в суді, оскільки вважає їх упередженими та непрофесійними, а деякі навіть тими, які прямо суперечать законодавству.

"Прикро, що енергетичні компанії, як і оборонні підприємства під час війни, вимушені боротися з упередженими висновками ДАСУ. Це не сприяє ефективній підготовці до опалювального сезону, як і підвищенню обороноздатності країни", – резюмували в "Укренерго".

Нагадуємо:

"Укренерго" вимушене відбиватися в судах від фірми, пов’язаної з колишнім прем’єр-міністром Миколою Азаровим, яка вдруге намагається стягнути з енергокомпанії 150 млн гривень за документами з ознаками фіктивності.