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В Украине откроют второй в мире GovTech-центр

Среда, 17 января 2024, 20:13 - Анастасия Жарикова

Вице-премьер по инновациям - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, президент Всемирного экономического форума Бьорге Бренде и управляющий директор Джереми Юргенс подписали соглашение об открытии правительственного технологического центра в Киеве.

Об этом вице-премьер сообщил в своем Telegram.

"GovTech-центр будет заниматься цифровой трансформацией правительства, развитием электронного управления и цифровых навыков. Благодаря центру украинские стартаперы и инноваторы смогут обмениваться опытом с иностранными партнерами и ускорять цифровые реформы в Украине", - отметил Федоров.

Первый такой центр в ближайшее время заработает в Берлине. Украина станет второй страной в мире, где будет открыта такая платформа.

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"Это доказывает, что международные партнеры высоко оценивают развитие инноваций и технологий в Украине. Постепенно мы становимся глобальными лидерами цифровой трансформации правительств и государств", - добавил министр.

Напоминаем:

Украина и Великобритания официально запустили технологический мост UK-Ukraine TechBridge, который будет способствовать развитию украинского ІТ-сектора.

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