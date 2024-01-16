Україна і Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору: що це дасть

фото: techUkraine

Україна і Велика Британія офіційно запустили технологічний міст UK-Ukraine TechBridge, що сприятиме розвитку українського ІТ-сектору.

Про це повідомив у Telegram віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Тепер українські ІТ-компанії та стартапи матимуть ще більше можливостей для розвитку, зокрема, легше залучатимуть додаткове фінансування від британських інвесторів та отримуватимуть гранти.

Проєкт дасть змогу українському бізнесу ефективніше співпрацювати з британськими колегами та партнерами. Ми вже зарекомендували себе як одна з найстійкіших технологічних екосистем у світі. Тож готові експортувати й шерити цей досвід далі", - написав міністр.

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За його словами, UK-Ukraine TechBridge вигідний для обох країн. Нові партнерства з топовими гравцями британської ІТ-індустрії дадуть змогу розробляти потужні спільні продукти та послуги, додав Федоров.

Він пояснив, що частина цієї ініціативи - рескілінг- та апскілінг-програми для українських ІТ-спеціалістів: про свій досвід та експертизу розкажуть представники топових світових компаній - Cisco, Salesforce, Oracle.

Економічна правда

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