Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП

В этом году Украина покроет дефицит бюджета преимущественно благодаря помощи международных партнеров, однако в последующие годы необходимый для восстановления страны дефицит госбюджета в размере 10-15 млрд долл можно будет покрыть за счет доходов с замороженных активов РФ.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма на дискуссии в Украинском доме в Давосе, передает Интерфакс-Украина.

Потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году составляет около 40 миллиардов долларов.

"Абсолютно уверены, что оба пакета (помощи - ред) будут одобрены - в США и ЕС. То есть 2024 год будет закрыт... Вопрос, что дальше... потому что мы понимаем, что, грубо говоря, 10-15 млрд долл будут необходимы дополнительно", - сказал чиновник.

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По словам Шурмы, эта сумма примерно соответствует доходам от замороженных российских активов с учетом рыночных ставок по казначейским обязательствам или облигациям эмитентов с рейтингом "ААА", которые выросли сегодня до 4-5% годовых.

"Мы говорим о цифрах между 10-15 млрд долл", - уточнил он.

Также заместитель руководителя ОП добавил, что юридически решить вопрос предоставления этих средств Украине гораздо легче, чем вопрос конфискации самих российских активов.

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Напоминаем:

Запад открыт к идее конфискации российских активов на 300 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине, но считает, что это все еще требует поиска надежных юридических механизмов. Даже после их нахождения она не станет панацеей для Киева.