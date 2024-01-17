Механізму конфіскації заморожених активів РФ досі немає і він не стане панацеєю для України - Reuters

Захід відкритий до ідеї конфіскації російських активів на 300 мільярдів доларів, щоб допомогти Україні, але вважає, що це все ще потребує пошуку надійних юридичних механізмів. Навіть після їх віднайдення вона не стане панацеєю для Києва.

Про це пише Reuters із посиланням на заяви високопосадовців із США та країн ЄС під час Світового економічного форуму у Давосі.

"Жодних рішень наразі не ухвалено. Якщо таке рішення буде прийняте, воно в кінцевому підсумку має буде колективним", – заявила спецпредставник США з економічного відновлення України Пенні Прітцкер.

Вона пояснила, що для розробки механізму конфіскації російських активів необхідно залучити величезну кількість юристів.

Реклама:

"Помилково думати, що це матиме ефект панацеї. Докладаються реальні зусилля (у напрямку конфіскації активів РФ, – ред.), але ми далекі від результату", – додала Пріцкер.

Левова частка російських активів заморожена у депозитарії Euroclear у Бельгії. Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що не заперечує проти конфіскації заморожених активів, але для цього потрібен чіткий юридичний механізм.

"Ми відкриті до подальшого обговорення та готові брати участь у вирішенні питання пошуку правової основи для їх передачі Україні, не дестабілізуючи світову фінансову систему", – додав голова бельгійського уряду.

Реклама:

Також Де Кроо зауважив, що за частиною заморожених цінних паперів, що належать російському центробанку, настає термін погашення, а отже ці активи конвертуються у готівку. Ця операція оподатковується у Бельгії за ставкою 25%.

"Якщо є якийсь оподатковуваний дохід, ми ізолюємо його, щоб він міг йти в Україну", – сказав Де Кроо.

Податок на заморожені активи РФ у Бельгії становив близько 1,3 мільярда євро в 2023 році, а в 2024 році становитиме близько 1,7 мільярда євро.

Економічна правда