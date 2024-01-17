Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН

Внутренне перемещенные лица могут получить финансовую помощь от УВКБ ООН в размере 10 800 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Получить помощь могут люди, которые не получали ее ранее от международных организаций, имеют доход меньше 5400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто относится к уязвимым категориям населения", - отметили в ведомстве.

Так, подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:

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имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

опекают одну одинокую или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.

Для получения помощи нужно предоставить следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность. Налоговый номер (необходимый для выплаты пособия). Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.д.). Свидетельство о рождении детей (при наличии). Номер банковской карты для выплаты помощи. Личный номер телефона.

Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных БФ "Право на защиту" по адресам по ссылке.

Узнать подробности и задать вопросы вы можете на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом на электронную почту: unhcrukraine@donbassos.org.

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