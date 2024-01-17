Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Темпы экспорта агропродукции по "зерновому коридору" в Черном море почти вернулись к довоенному уровню, а стоимость страхования грузов существенно снизилась.

Об этом сообщил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко в эфире "Украинского радио".

Он напомнил, что до полномасштабной войны основным маршрутом поставок зерна на экспорт были терминалы Черного моря.

"В среднем ежемесячно мы экспортировали 7,5-8 млн тонн зерна. Сейчас мы перешли этот рубеж, и это означает, что мощности почти восстановлены. Хотя сейчас не работают николаевские и херсонские терминалы, их восстановление еще впереди. Но то, что сделано, имеет очень большое значение", – рассказал Козаченко.

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Он уточнил, что Украина для защиты морского экспортного коридора установила "на черноморских берегах новое вооружение, которое поражает враждебные цели, вредящие перевозке зерна".

Козаченко также высоко оценил поддержку Великобритании, заявившей о готовности использовать военные самолеты для сопровождения кораблей, владельцами которых являются британские компании.

"Очень важно, что именно британская страховая компания первой начала страховать перевозки. Сейчас уже четыре компании, которые страхуют перевозки, и стоимость страхования существенно уменьшилась. Сегодня она составляет 1,25% стоимости груза. А начинали с 7%. Поскольку мы показали, что мы можем защитить эти корабли, стоимость страхования существенно упала", – отметил президент УАК.

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Козаченко подчеркнул, что решение вопросов с экспортом по морю крайне важно для украинских аграриев, поскольку подорожание в четыре раза логистики вынудило их сократить посевы озимых зерновых культур.

По его информации, в Украине ряд малых и средних фермеров начали пробовать самостоятельно экспортировать зерно.

За два года количество таких юридических лиц увеличилось на 1500 субъектов. В основном это небольшие компании, ранее экспортировавшие зерно, используя автомобильные средства или железную дорогу. Их продукция направлялась в основном на территорию ЕС. Крупные компании держали такие сильные направления как Ближний Восток, Китай, Индия.

"Эта наработанная система начала трещать, когда поляки начали блокировать границу, и сейчас этот вопрос очень обострен. Ведь ЕС очень боится, когда открыты такие коридоры, и все, в том числе малые и средние фермеры, могут напрямую поставлять свою продукцию в ЕС. Они считают агрохолдингами наши малые фермерские хозяйства в 2 тыс. га или 5 тыс. га. Подобные европейские хозяйства живут за счет дотаций", – пояснил президент УАК.

Напоминаем:

В Мининфраструктуры назвали два условия для восстановления порта Херсона.

Главное условие - это деоккупация левого берега Херсонской области. Второе необходимое условие - это прекращение обстрелов Херсона.

Днепр является основной судоходной артерией Украины. Грузы, которые шли по Днепру, транспортировали транзитом через Херсонский порт в сторону глубокой воды для догрузки судов Panamax на рейде Очакова или Одессы.