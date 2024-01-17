Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
Темпы экспорта агропродукции по "зерновому коридору" в Черном море почти вернулись к довоенному уровню, а стоимость страхования грузов существенно снизилась.
Об этом сообщил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко в эфире "Украинского радио".
Он напомнил, что до полномасштабной войны основным маршрутом поставок зерна на экспорт были терминалы Черного моря.
"В среднем ежемесячно мы экспортировали 7,5-8 млн тонн зерна. Сейчас мы перешли этот рубеж, и это означает, что мощности почти восстановлены. Хотя сейчас не работают николаевские и херсонские терминалы, их восстановление еще впереди. Но то, что сделано, имеет очень большое значение", – рассказал Козаченко.
Он уточнил, что Украина для защиты морского экспортного коридора установила "на черноморских берегах новое вооружение, которое поражает враждебные цели, вредящие перевозке зерна".
Козаченко также высоко оценил поддержку Великобритании, заявившей о готовности использовать военные самолеты для сопровождения кораблей, владельцами которых являются британские компании.
"Очень важно, что именно британская страховая компания первой начала страховать перевозки. Сейчас уже четыре компании, которые страхуют перевозки, и стоимость страхования существенно уменьшилась. Сегодня она составляет 1,25% стоимости груза. А начинали с 7%. Поскольку мы показали, что мы можем защитить эти корабли, стоимость страхования существенно упала", – отметил президент УАК.
Козаченко подчеркнул, что решение вопросов с экспортом по морю крайне важно для украинских аграриев, поскольку подорожание в четыре раза логистики вынудило их сократить посевы озимых зерновых культур.
По его информации, в Украине ряд малых и средних фермеров начали пробовать самостоятельно экспортировать зерно.
За два года количество таких юридических лиц увеличилось на 1500 субъектов. В основном это небольшие компании, ранее экспортировавшие зерно, используя автомобильные средства или железную дорогу. Их продукция направлялась в основном на территорию ЕС. Крупные компании держали такие сильные направления как Ближний Восток, Китай, Индия.
"Эта наработанная система начала трещать, когда поляки начали блокировать границу, и сейчас этот вопрос очень обострен. Ведь ЕС очень боится, когда открыты такие коридоры, и все, в том числе малые и средние фермеры, могут напрямую поставлять свою продукцию в ЕС. Они считают агрохолдингами наши малые фермерские хозяйства в 2 тыс. га или 5 тыс. га. Подобные европейские хозяйства живут за счет дотаций", – пояснил президент УАК.
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Днепр является основной судоходной артерией Украины. Грузы, которые шли по Днепру, транспортировали транзитом через Херсонский порт в сторону глубокой воды для догрузки судов Panamax на рейде Очакова или Одессы.