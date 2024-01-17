Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин

Украина начала производить артиллерийские системы по стандартам НАТО, а выпуск боеприпасов увеличила вдвое.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, передает Интерфакс-Украина.

Он рассказал, что уже начата комплектация гибридных систем противовоздушной обороны (ПВО), расширяется производство дронов и тепловизоров.

"Сейчас мы переживаем уникальный опыт перехода от стандартов советского наследия к стандартам НАТО и уже начали производить артиллерийские системы по стандартам НАТО...Нам удалось вдвое увеличить производство боеприпасов. Это то, чему мы должны уделять наибольшее внимание", - сказал Камышин.

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По его словам, потребность в компонентах, которых очень не хватает, будет закрываться путем создания совместных предприятий с зарубежными партнерами.

Также Камышин подчеркнул, что Украина активно развивает направление ПВО, создавая гибридные установки.

"Конечно, любая система ПВО, если новую развивать, требует длительного времени... И чтобы не ждать годами, мы создали самодельную ПВО. Взяли советские компоненты и применили западные ракеты. Или, скажем, брали западные ракеты, западные пусковые установки, к которым применяли советские ракеты", - рассказал Камышин.

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Он выразил благодарность европейским, американским стратегическим партнерам, которые помогали Украине с усилением ПВО. "Это помогло нам спасти жизни", - констатировал Камышин.

Кроме того, по его словам, в Украине большими темпами развивается производство дронов.

"Если бы вы хотели купить что-нибудь, сделанное в Украине год назад, вам бы немного удалось. Были некоторые марки, но достаточного мастерства не было. Этот год (2023-й - ред.) доказал, что мы эту индустрию построили. И это стало видимой и важной составляющей оборонной промышленности. Мы производим то, что работает в небе, на воде и под водой. Все работает", - заявил министр.

При этом затраты на выпуск дронов значительно сократились: в частности, на производство FPV-дронов они упали с 1 тыс долл. до 500 долл. А самые дешевые дроны, которые производятся в стране, стоят 300 долл.

Также в Украине развивается и производство тепловизоров.

Большинство производителей, которые работают в оборонном секторе Украины, частные: 190 из 200 компаний негосударственной формы собственности.

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Напоминаем:

В декабре в Украине произвели более 50 тысяч FPV-дронов для Сил Обороны.