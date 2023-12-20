В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром

У грудні в Україні виробили понад 50 тисяч FPV-дронів для Сил Оборони.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Вчора на підсумковій пресконференції мій Президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. І це мова тільки про FPV дрони.

Вже в грудні ми виробляємо більше 50 тис FPV дронів", - зазначив він.

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Камишін наголосив, що окрім FPV-дронів ми вже спроможні виробити в слідуючому році більше 10 тисяч ударних дронів середньої дальності (сотні км), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км.

За його словами, всі виробничі спроможності готові, розпочинається контрактація на 2024 рік.

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У листопаді Камишін заявляв, що в 2024 році спроможності вітчизняного оборонно-промислового комплексу зростуть в 6 разів, порівняно з поточним роком, однак цього все одно не достатньо для закриття потреб Сил Оборони.

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