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Госгеокадастр сообщил об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год

Среда, 17 января 2024, 16:16 - Лия Ильченко

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра сообщила об индексации нормативной денежной оценки земель за прошлый год.

Об этом сообщается в письме Госгеокадастра от 12 января 2023 года.

"По информации Государственной службы статистики Украины, индекс потребительских цен за 2023 год составляет 105,1 %. Значение коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год составляет 1,051", - говорится в письме.

При этом, в письме отмечается, что выписки из Государственного земельного кадастра, которые были сформированы автоматически программным обеспечением в период с 1 января до 15 января 2024 года, не содержат коэффициентов индексации за 2023 год.

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"Соответственно, значение нормативной денежной оценки земельных участков, указанное в этих выписках, требует перерасчета с применением коэффициента индексации за 2023 год", - обращают внимание в Госгеокадастре.

Также сообщается, что коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель применяется кумулятивно в зависимости от даты проведения нормативной денежной оценки земель.

Коэффициент индексации в разрезе лет составляет:

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  • 1996 год - 1,703
  • 1997 год - 1,059
  • 1998 год - 1,006
  • 1999 год - 1,127
  • 2000 год - 1,182
  • 2001 год - 1,02
  • 2005 год - 1,035
  • 2007 год - 1,028
  • 2008 год - 1,152
  • 2009 год - 1,059
  • 2010 год - 1,0
  • 2011 год - 1,0
  • 2012 год - 1,0
  • 2013 год - 1,0
  • 2014 год - 1,249
  • 2015 год - 1,433 (кроме сельскохозяйственных угодий) и 1,2 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и залежи)
  • 2016 год - 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и залежи) и 1,06 (для земель несельскохозяйственного назначения)
  • 2017 год - 1,0
  • 2018 год - 1,0
  • 2019 год - 1,0
  • 2020 год - 1,0
  • 2021 год - 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и залежи) и 1,1 (для земель несельскохозяйственного назначения)
  • 2022 год - 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и залежи) и 1,15 (для земель и земельных участков (кроме сельскохозяйственных угодий)

Индексация за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не осуществлялась.

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Напоминаем:

Рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могли только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 га. 

С 1 января 2024 года в Украине стартовал второй этап рынка земли, теперь юридические лица имеют право покупать земли сельскохозяйственного назначения не более 10 тыс га "в одни руки".

В течение первой недели с момента старта второго этапа рынка земли в Украине не было заключено ни одной сделки с участием юридических лиц.

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