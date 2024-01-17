Госгеокадастр сообщил об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год
Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра сообщила об индексации нормативной денежной оценки земель за прошлый год.
Об этом сообщается в письме Госгеокадастра от 12 января 2023 года.
"По информации Государственной службы статистики Украины, индекс потребительских цен за 2023 год составляет 105,1 %. Значение коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год составляет 1,051", - говорится в письме.
При этом, в письме отмечается, что выписки из Государственного земельного кадастра, которые были сформированы автоматически программным обеспечением в период с 1 января до 15 января 2024 года, не содержат коэффициентов индексации за 2023 год.
"Соответственно, значение нормативной денежной оценки земельных участков, указанное в этих выписках, требует перерасчета с применением коэффициента индексации за 2023 год", - обращают внимание в Госгеокадастре.
Также сообщается, что коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель применяется кумулятивно в зависимости от даты проведения нормативной денежной оценки земель.
Коэффициент индексации в разрезе лет составляет:
- 1996 год - 1,703
- 1997 год - 1,059
- 1998 год - 1,006
- 1999 год - 1,127
- 2000 год - 1,182
- 2001 год - 1,02
- 2005 год - 1,035
- 2007 год - 1,028
- 2008 год - 1,152
- 2009 год - 1,059
- 2010 год - 1,0
- 2011 год - 1,0
- 2012 год - 1,0
- 2013 год - 1,0
- 2014 год - 1,249
- 2015 год - 1,433 (кроме сельскохозяйственных угодий) и 1,2 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и залежи)
- 2016 год - 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и залежи) и 1,06 (для земель несельскохозяйственного назначения)
- 2017 год - 1,0
- 2018 год - 1,0
- 2019 год - 1,0
- 2020 год - 1,0
- 2021 год - 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и залежи) и 1,1 (для земель несельскохозяйственного назначения)
- 2022 год - 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и залежи) и 1,15 (для земель и земельных участков (кроме сельскохозяйственных угодий)
Индексация за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не осуществлялась.
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Напоминаем:
Рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могли только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 га.
С 1 января 2024 года в Украине стартовал второй этап рынка земли, теперь юридические лица имеют право покупать земли сельскохозяйственного назначения не более 10 тыс га "в одни руки".
В течение первой недели с момента старта второго этапа рынка земли в Украине не было заключено ни одной сделки с участием юридических лиц.
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