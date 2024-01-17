ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям

Украинские микро-, малые и средние предприятия (ММСП) с экспортной способностью и инновационным потенциалом могут получить 100 грантов до 10 000 евро для восстановления и развития.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Деньги предоставляются в рамках инициативы EU4Business по финансированию Европейского Союза и правительства Германии.

К участию в конкурсе могут приобщиться работающие в сферах ММСП:

Реклама:

переработки (машиностроительная, мебельная, пищевая и легкая промышленность);

креативных индустрий;

логистики и транспорта;

других секторах с потенциалом экспорта или создания инноваций (например, образовательные и медицинские услуги).

Подать заявку на получение гранта можно с 16 января по 11 февраля 2024 года по ссылке.

По словам заместителя министра экономики Надежды Бигун, стимулирование развития малого и среднего бизнеса чрезвычайно важно, ведь именно бизнес держит экономику и позволяет обеспечивать оборонные потребности, которые финансируются за счет уплаченных им налогов.

Напомним:

Реклама:

30 украинских компаний-победителей программы от EU4Business получат гранты до 25 тысяч евро на развитие собственного дела.