Google шукає нового регіонального директора для України
Google шукає нового керівника для українського представництва після того, як Дмитро Шоломко пішов з Google Україна після 17 років на цій посаді.
Про це йдеться в описі вакансії на LinkedIn.
Посада передбачає перебування в Києві або в Польщі (з міркувань безпеки можна обрати Польщу).
При цьому серед обов'язкових умов - менеджерський досвід у галузях технологій, реклами чи онлайн-індустріях; досвід роботи в мультинаціональних командах; вільна англійська й українська.
Зазначається, що перевага надаватиметься тим, хто вже працював на позиції регіонального менеджера.
Серед обов'язків:
- налагоджувати зв’язки з бізнесом і людьми, які приймають рішення на високому рівні;
- працювати над бізнес-планом і бізнес-стратегією, управління комерційною діяльністю;
- керувати продажами для великих клієнтів (LCS) в Україні;
- співпрацювати з рекламодавцями і хмарним бізнесом Google;
Нагадаємо:
Керівник Google Ukraine Дмитро Шоломко на початку жовтня пішов з цієї посади, яку він обіймав останні 17 років, з дня запуску компанії в Україні.
На сьогодні Google Ukraine має близько 100 співробітників, і, за оцінкою AIN.UA, від 300 до 450 млн дол виручки на рік.
Економічна правда