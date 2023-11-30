Google шукає нового регіонального директора для України

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Google шукає нового керівника для українського представництва після того, як Дмитро Шоломко пішов з Google Україна після 17 років на цій посаді.

Про це йдеться в описі вакансії на LinkedIn.

Посада передбачає перебування в Києві або в Польщі (з міркувань безпеки можна обрати Польщу).

При цьому серед обов'язкових умов - менеджерський досвід у галузях технологій, реклами чи онлайн-індустріях; досвід роботи в мультинаціональних командах; вільна англійська й українська.

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Зазначається, що перевага надаватиметься тим, хто вже працював на позиції регіонального менеджера.

Серед обов'язків:

налагоджувати зв’язки з бізнесом і людьми, які приймають рішення на високому рівні;

працювати над бізнес-планом і бізнес-стратегією, управління комерційною діяльністю;

керувати продажами для великих клієнтів (LCS) в Україні;

співпрацювати з рекламодавцями і хмарним бізнесом Google;

Нагадаємо:

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Керівник Google Ukraine Дмитро Шоломко на початку жовтня пішов з цієї посади, яку він обіймав останні 17 років, з дня запуску компанії в Україні.

На сьогодні Google Ukraine має близько 100 співробітників, і, за оцінкою AIN.UA, від 300 до 450 млн дол виручки на рік.

Економічна правда