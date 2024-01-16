Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов

Американская корпорация Apple в 2023 году стала крупнейшим поставщиком смартфонов в мире с долей на рынке в 20%. Samsung впервые с 2010 года отступила с лидерских позиций.

Об этом свидетельствуют данные International Data Corporation (IDC).

Своеобразная смена власти на вершине крупнейшего рынка потребительской электроники была вызвана высокой долей рынка для Apple.

В целом мировой рынок смартфонов остается сложным, но импульс быстро движется к восстановлению.

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Согласно предварительным данным IDC, глобальные поставки смартфонов сократились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,17 миллиарда единиц в 2023 году.

Несмотря на то, что это самый низкий объем за целый год за десятилетие, главным образом из-за макроэкономических проблем и увеличения запасов в начале года, рост во второй половине года закрепил ожидаемое восстановление на 2024 год.

В IV квартале 2023 года наблюдался рост на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и 326,1 миллиона поставок, что превышает прогноз роста на 7,3%.

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Во втором полугодии 2023 года наблюдалось активное увеличение продаж бюджетных устройств на платформе Android, включая Transsion и Xiaomi, за счет популярности на развивающихся рынках, однако главным победителем явно стала Apple.

Компании удалось стать лидером несмотря на конкуренцию со стороны Huawei в Китае, ее крупнейшем рынке.

Напоминаем:

Корпорация Microsoft опередила Apple и стала самой дорогой компанией в мире по рыночной капитализации благодаря глубокой сосредоточенности на генеративном искусственном интеллекте (ИИ), секторе, который пользуется все большей благосклонностью инвесторов.