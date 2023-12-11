"Укрексімбанк" працює без наглядової ради вже понад пів року

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Незважаючи на те, що Кабмін призначив нових незалежних членів наглядової ради "Укрексімбанку" 30 травня 2023 року, це саме розпорядження уряду, схоже, заблокувало роботу ради.

Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

Розпорядженням передбачено, що строк повноважень незалежних членів наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх незалежних членів наглядової ради.

"Розпорядження Кабміну передбачає, що незалежні члени можуть приступити до виконання своїх обов'язків лише після того, як кожен з них отримає погодження від НБУ. Однак, розпорядження не дає відповіді на питання, що відбудеться у разі, якщо чиюсь кандидатуру не буде погоджено НБУ.

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В результаті, це призвело до того, що вже понад пів року "Укрексімбанк" працює без правомочної наглядової ради", - пояснили аналітики-консультанти з питань корпоративного управління.

Згідно з розпорядженням Кабміну, новими незалежними членами наглядової ради, призначеними 30 травня 2023 року, стали Сільвія Ганссер-Поттс, Разван Мунтяну, Роберт Коссманн, Енгін Акчакоча та Ростислав Футало.

Домінік Меню, який був незалежним членом попереднього складу ради, продовжить працювати на своїй посаді. Також свої посади представників держави в наглядовій раді банку зберегли Вікторія Страхова та Юрій Буца.

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4 серпня 2023 року Кабмін призначив представником держави у наглядовій раді "Укрексімбанку" Олександра Бевза за поданням Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Згідно з інформацією на сайті "Укрексімбанку", Страхова, Буца та Бевз наразі є представниками держави в наглядовій раді банку.

При цьому, відповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність", член наглядової ради банку вступає на посаду після погодження з НБУ. Згідно з Положенням НБУ про ліцензування, процедура погодження керівників банку може тривати до 90 днів із дня подання банком повного пакету документів до НБУ. У разі повторного призначення особи на посаду її погодження не вимагається.

"Тобто Меню, Страхова та Буца не потребували погодження НБУ і могли приступити до виконання своїх обов'язків негайно, починаючи з 30 травня 2023 року", - йдеться у дайджесті.

Щодо новообраних членів наглядової ради "Укрексімбанку", згідно з базою даних НБУ:

Кандидатури Мунтяну та Коссманна було затверджено НБУ 14 серпня 2023 року, тобто через 76 днів після призначення;

Кандидатури Ганссер-Поттс, Футала та Бевза було затверджено НБУ 28 серпня 2023 року, тобто через 90 днів після призначення двох незалежних членів та 24 дні після призначення Бевза.

Енгін Акчакоча протягом більш ніж 190 днів все ще не був погоджений НБУ.

"Таким чином, станом на 29 серпня 2023 року вісім з дев'яти членів наглядової ради "Укрексімбанку" були затверджені НБУ і могли приступити до виконання своїх обов'язків, що дозволяло би сформувати правомочну наглядову раду", - додають експерти.

Водночас, за їх словами, відсутність погодження НБУ кандидатури Акчакочі може свідчити про наявність певних проблем, які не дозволяють НБУ прийняти позитивне рішення.

Так, 6 грудня 2023 року під час VI Міжнародного форуму корпоративних директорів голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що документи на погодження Акчакочі було відкликано (тобто процедура його погодження наразі зупинена).

"Це означає, що Акчакоча навряд чи стане членом наглядової ради "Укрексімбанку", а відтак – розпорядження Кабміну (у його нинішній редакції) навряд чи коли-небудь буде виконано. Як наслідок, решта із п'яти незалежних членів не зможуть приступити до виконання своїх обов'язків, що унеможливить створення правомочної наглядової ради як такої.

Незрозуміло, чому Кабмін сформулював своє розпорядження таким чином, що "Укрексімбанк" вже понад пів року не має правомочної наглядової ради, хоча вже з 29 серпня 2023 року рада мала все необхідне, щоби розпочати свою роботу. Також незрозуміло, чому Кабмін досі не вніс до розпорядження відповідних змін та не запустив роботу наглядової ради", - резюмують аналітики.

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Економічна правда