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В Сумах аварийные отключения электроэнергии - ОВА

Понедельник, 15 января 2024, 19:15 - Лия Ильченко

В Сумах 15 января произошло аварийное отключение электроэнергии, часть города без света.

Об этом сообщает глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

"В отдельных районах города - аварийное отключение электроэнергии", - говорится в заявлении.

По его словам, энергетики работают над устранением проблемы.

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"Через несколько часов свет появится", - добавил Дрозденко.

Напоминаем:

По состоянию на 15 января дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется, потребности потребителей покрывает собственная генерация. Графики отключений не применяются, планируется импорт электроэнергии.

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