В Сумах аварийные отключения электроэнергии - ОВА
Понедельник, 15 января 2024, 19:15 -
В Сумах 15 января произошло аварийное отключение электроэнергии, часть города без света.
Об этом сообщает глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.
"В отдельных районах города - аварийное отключение электроэнергии", - говорится в заявлении.
По его словам, энергетики работают над устранением проблемы.
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"Через несколько часов свет появится", - добавил Дрозденко.
Напоминаем:
По состоянию на 15 января дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется, потребности потребителей покрывает собственная генерация. Графики отключений не применяются, планируется импорт электроэнергии.
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