Прифронтовую ТЭС в Донецкой области снова обстреляли, пострадавших нет - Минэнерго

Российские агрессоры снова обстреляли прифронтовую теплоэлектростанцию (ТЭС) в Донецкой области, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщило Министерство энергетики 15 января.

Кроме того, в результате боевых действий в Никополе (Днепропетровская обл.) поврежден распределительный газопровод низкого давления, в результате чего оборудование получило многочисленные повреждения. Есть отключенные потребители.

По данным министерства, в аварийный краткосрочный ремонт выведен блок одной из ТЭС. Также краткосрочно выключалось оборудование на одной из прифронтовых ТЭЦ. Нарушения в теплоснабжении отсутствуют.

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В целом дефицит электроэнергии не фиксируется, потребности потребителей покрывает собственная генерация. Графики отключений не применяются, планируется импорт электроэнергии.

"Напоминаем, что очень важно уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00). Минэнерго призывает потреблять электроэнергию ответственно", - подчеркивается в сообщении.