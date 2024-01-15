Кабмин назначил расследование в отношении главы КРАИЛ Рудого
Кабинет министров назначил служебное расследование в отношении главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого.
Об этом говорится в распоряжении №25 от 12 января, опубликованном на "Урядовом портале".
Проверка проводится с целью выполнения предписания Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
"Служебное расследование провести в течение двух месяцев с даты принятия этого распоряжения", - говорится в документе.
При этом, органом, ответственным за организацию проведения служебного расследования, назначено само же НАПК.
Напоминаем:
Ранее НАПК выявило в действиях главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого правонарушение, которое считает связанным с коррупцией.
По сообщению Нацагентства, Иван Рудой решил отомстить своей подчиненной - руководительнице аппарата КРАИЛ.
После возникновения между ними конфликта, Рудой вынес на рассмотрение комиссии вопрос открытия дисциплинарного производства в отношении руководительницы аппарата и отстранения ее от занимаемой должности.
После чего лично за это и проголосовал.