Кабмин назначил расследование в отношении главы КРАИЛ Рудого

Кабинет министров назначил служебное расследование в отношении главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого.

Об этом говорится в распоряжении №25 от 12 января, опубликованном на "Урядовом портале".

Проверка проводится с целью выполнения предписания Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

"Служебное расследование провести в течение двух месяцев с даты принятия этого распоряжения", - говорится в документе.

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При этом, органом, ответственным за организацию проведения служебного расследования, назначено само же НАПК.

Напоминаем:

Ранее НАПК выявило в действиях главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого правонарушение, которое считает связанным с коррупцией.

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По сообщению Нацагентства, Иван Рудой решил отомстить своей подчиненной - руководительнице аппарата КРАИЛ.

После возникновения между ними конфликта, Рудой вынес на рассмотрение комиссии вопрос открытия дисциплинарного производства в отношении руководительницы аппарата и отстранения ее от занимаемой должности.

После чего лично за это и проголосовал.