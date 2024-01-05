Отомстил подчиненной: НАПК заявило о коррупционном правонарушении в действиях главы КРАИЛ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило в действиях главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого правонарушение, которое считает связанным с коррупцией.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

По сообщению Нацагентства, Иван Рудой решил отомстить своей подчиненной - руководительнице аппарата КРАИЛ.

После возникновения между ними конфликта, Рудой вынес на рассмотрение комиссии вопрос открытия дисциплинарного производства в отношении руководительницы аппарата и отстранения ее от занимаемой должности.

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После чего лично за это и проголосовал.

"НАПК выявило в действиях главы КРАИЛ признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП - не сообщение о реальном конфликте интересов, совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов", - отметили в НАПК.

Если Рудого признают виновным, то на чиновника будет наложено административное взыскание, а также он будет внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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Рассмотрение дела по составленному НАПК протоколу будет осуществлять Шевченковский районный суд г. Киева.

Напоминаем:

Для того, чтобы стать опытнее в вопросах конфликта интереса, НАПК разработало специальные тесты:

тест для определения наличия или отсутствия конфликта интересов - этот тест поможет тем публичным служащим, у которых есть сомнения, быстро разобраться во многих типичных проблемных ситуациях;

тест для урегулирования конфликта интересов - этот тест подскажет, кого следует сообщить и какие меры следует принять для его урегулирования, если такой конфликт возник;