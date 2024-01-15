НАПК внесло в список спонсоров войны почти 50 компаний

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны почти 50 компаний, больше всего – из Китая.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Новиков в интервью Укринформ.

"На сегодняшний день в этот реестр занесено почти 50 компаний. Больше всего из них из Китая – 14. На втором месте США – 7 компаний. Все остальные – преимущественно из стран Европейского Союза", – отметил он.

По его словам, сейчас наблюдается тенденция, что международные компании, продолжающие работать в России, активно обращаются в НАПК, предоставляют планы по выходу бизнесов из РФ и просят не вносить компанию в этот реестр.

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"Буквально на прошлой неделе одна из таких компаний связалась с нами и заявила о том, что предоставит план выхода из РФ, чтобы не попасть в реестр", – уточнил Новиков.

В то же время, отметил глава НАПК, есть случаи, когда реестр помог выйти компаниям из России, после их исключили из него.

"Однако, к сожалению, мы еженедельно вносим туда новую транснациональную компанию, которая продолжает работать в России, уплачивает значительные налоги в российский бюджет", – заявил Новиков.

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Новиков напомнил, что Реестр международных спонсоров войны является совместным проектом НАПК и компании Refinitiv, которая является партнером World-Check – базы данных политически известных лиц и организаций и организаций повышенного риска, и создан с целью предотвращения ведения международного бизнеса на крови украинцев.

Напомним:

НАПК в начале января внесло американскую многонациональную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны.