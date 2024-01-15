Владелец Viber открывает офис в Киеве и планирует запустить новый сервис

фото: Rakuten

Компания Rakuten Group, владелец мессенджера Viber, объявила об открытии офиса в центре Киева.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Три компании Rakuten – Rakuten Viber, Rakuten Advertising и Rakuten Rewards – имеют команды по разработке и маркетингу в Киеве и Одессе. Киевский офис позволит команде работать вместе.

В Rakuten решили открыть офис в Киеве после визита главы правления и гендиректора Мики Микитани вместе с правительственными чиновниками Японии во время дипломатической миссии в Украине в сентябре 2023 года.

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Компания также планирует нанять дополнительных сотрудников в технологическом секторе и назначить регионального менеджера. Одним из следующих шагов станет запуск в Украине сервиса цифрового кошелька Rakuten Viber после его внедрения в несколько европейских стран. С его помощью украинские пользователи смогут отправлять деньги в страну и из страны через мгновенные транзакции.

Rakuten также планирует присоединиться к Дія.City в 2024 году.

Напомним:

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Японский технологический гигант Rakuten планирует запустить свою большую языковую модель искусственного интеллекта.