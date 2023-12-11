Японский техногигант Rakuten планирует запустить собственную ИИ-модель

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Японский технологический гигант Rakuten планирует запустить собственную большую языковую модель искусственного интеллекта.

Об этом в интервью CNBC заявил гендиректор Rakuten Хироши Микитани.

По словам Микитани, Rakuten занимается различными видами бизнеса - от банковского дела до электронной коммерции и телекоммуникаций, поэтому имеет большое количество "очень уникальных" данных, на которых можно тренировать свою большую языковую модель.

"Никто не имеет такого набора данных, как мы", - добавил он.

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Rakuten планирует использовать модель искусственного интеллекта внутри компании для повышения операционной эффективности, прежде чем открывать ее для бизнеса.

Впоследствии компания хочет предложить эту модель сторонним компаниям для дальнейшего развития, как это сделали в Amazon

Генеральный директор добавил, что Rakuten собирается "представить что-то в течение нескольких месяцев".

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Позже представитель Rakuten уточнил, что нет никаких сроков для запуска, но в течение следующих нескольких месяцев. может быть объявление, связанное с большой языковой моделью.

Экономическая правда