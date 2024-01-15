Миллиардеры за последние годы обогатились более чем на 3 трлн долларов, обеднели - почти 5 миллиардов человек

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Пять самых богатых людей мира с 2020 года более чем удвоили свое состояние с 405 миллиардов долларов до 869 миллиардов долларов. В то же время почти пять миллиардов людей стали беднее.

Об этом говорится в отчете Oxfam о неравенстве и глобальной корпоративной власти, представленном на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Состояние пяти самых богатых людей мира начиная с 2020 года росло со скоростью 14 миллионов долларов в час.

"Если нынешние тенденции сохранятся, в мире появится первый триллионер в течение десяти лет, но бедность не будет искоренена еще через 229 лет", - говорится в отчете.

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Семь из десяти крупнейших мировых корпораций имеют миллиардера в качестве генерального директора или основного акционера. Стоимость этих корпораций составляет 10,2 триллиона долларов, что эквивалентно суммарному ВВП всех стран Африки и Латинской Америки.

В Oxfam отметили, что стремительный всплеск чрезвычайного богатства за последние три года укрепился, тогда как глобальная бедность остается на уровне до пандемии. Миллиардеры стали на 3,3 трлн долл богаче, чем в 2020 году, а их состояние выросло втрое быстрее, чем темпы инфляции.

Богатые страны Глобального Севера составляют лишь 21% мирового населения, но владеют 69% мирового богатства и являются домом для 74% миллиардеров.

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Владение акциями приносит преимущества самым богатым. Так, верхний 1% списка богачей владеет 43% всех мировых финансовых активов, им принадлежит 48% финансового богатства на Ближнем Востоке, 50% в Азии и 47% в Европе.

148 крупнейших корпораций мира вместе получили 1,8 трлн долл общей чистой прибыли за год до июня 2023 года, что на 52% больше по сравнению со средней чистой прибылью в 2018-2021 гг. Их сверхприбыли выросли почти до 700 миллиардов долларов.

В то же время люди во всем мире работают больше и дольше, часто за жалкую зарплату на нестабильных и опасных работах. Заработная плата почти 800 миллионов работников не успевает за инфляцией, и они потеряли 1,5 триллиона долларов за последние два года, что эквивалентно почти месячной (25-дневной) потере зарплаты для каждого работника.

Напоминаем:

Основатель компаний Tesla и SpaceX, владелец Х, американский миллиардер Илон Маск по итогам 2023 года остался самым богатым человеком мира.