Поставщица яиц по 17 владеет отелями в Хорватии

Поставщица продуктов для военных Украины Татьяна Глиняная оказалась владелицей четырех отелей в курортном городе Хорватии Сплит.

Об этом говорится в материале "Наші Гроші", ссылаясь на расследование Артема Ильина в "НВ Бизнес".

Как отмечается, собеседник "НВ Бизнес", который ознакомлен с гостиничным бизнесом в городе Сплит сообщил о том, что как минимум 3 гостиницы в городе принадлежат украинке Татьяне Глиняной.

По данным местного бизнес-реестра установили, что с осени 2023 года Глиняная стала бенефициаром компаний "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А в еще одной фирме "Nazarii d.o.o." она стала основательницей в 2016 году. Место регистрации "Nazarii d.o.o." в Бреле, что скорее всего, является местом регистрации лично Татьяны Глиняной. Именно этот адрес указан в одном из хорватских реестров.

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Таким образом эти компании владеют отелями:

Бутик-отель Mirari имеет 18 комнат, ресторан и бассейн на крыше.

Отель Ora категории 4 * имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек.

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Бутик-отель Luxe категории 4* имеет 30 номеров, ресторан, СПА-центр и конференц-комнату на 8 человек.

Отель Posh категории 5* имеет 6 апартаментов, бассейн на крыше, СПА-центр.

По оценкам, для покупки этих отелей понадобится более 10 млн долл.

Собеседники NV Бизнес говорят, что в 2023 году в отеле Mirari была проведена реновация. Также возле него ведутся строительные работы.

Татьяна Глиняная лично была основательницей в компаниях из так называемой "белоцерковской группы", которые в разное время были или являются крупными поставщиками продовольствия для военных. Это ООО "Премиум компани", ООО "Визит", ООО "Укрпродакорд ВР" и ООО "Гранд консалт".

Также в состав "белоцерковской группы" относятся другие юрлица, зарегистрированные на других физлиц. В том числе ООО "Актив компани", который принадлежит бизнес-партнеру внука Татьяны, Назария Березюка, Александру Дмитриевичу.

ООО "Актив компани" в конце 2022 года получило самый дорогой подряд Минобороны стоимостью 13,16 млрд грн с яйцами по 17 гривен и картофелем по 22 грн.

В 2015 году, по сообщению "Наші гроші", Татьяна Глиняная и ее Руслан Березюк фигурировали в деле о взятке полковнику Нацгвардии за содействие победе в тендере по консервам за 10% от суммы контракта. Но тогда Глиняная вообще не попала в приговор, а ее зятя Руслана Березюка приговорили к незначительному условному сроку.

Напомним:

В январе 2023 года журналисты обнаружили завышенные цены на закупки продуктов для Минобороны.