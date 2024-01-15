72% табачных изделий не имеют обновленной маркировки на пачках - результаты проверки

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в 72% случаев внеплановых проверок выявляла нарушения требований законодательства относительно обновленной маркировки пачек.

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

"Нарушение требований законодательства о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения установлено в 72,0 % внеплановых проверок", - говорится в сообщении.

При этом, в Госпродпотребслужбе отметили, что новые требования к медицинским предупреждениям на упаковке табачных изделий для курения - это важный этап имплементации директивы Еврокомиссии 40/2014, которая предусматривает комплекс мер по защите населения от вреда табачных изделий.

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"Это еще один шаг на пути евроинтеграции и приведения украинского законодательства в соответствие с требованиями Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака", - отметила заместитель главы ведомства Ольга Шевченко.

Напоминаем:

С 11 января в Украине вступили в силу новые нормы по маркировке пачек табачных изделий.

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В рамках новых норм в сфере борьбы с табакокурением в Украине утверждено 14 наборов медицинских предупреждений (вариантов текста и иллюстраций), разработанных Министерством здравоохранения.

Также, утвержден порядок нанесения предупреждений производителями табачных изделий.

Медицинские предупреждения соответствуют требованиям Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения о борьбе с табаком (РКБТ ВОЗ) и базируются на выводах и рекомендациях независимых исследований в странах, где нанесение такой информации на упаковку доказало свою эффективность, а также на результатах исследований в Украине, констатировали в Госпродпотребслужбе.