Курс валют на 15 января: сколько стоят доллар и евро

15 января официальный курс гривны несколько снизился, на "черном рынке" гривна также незначительно укрепилась по отношению к доллару и евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 38,3 – 38,88 грн против котировок в 38,23 – 38,95 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 42,52 – 42,7 грн против курса 42,53 – 42,83 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 37,8386 грн, евро – 41,3879 грн (накануне доллар – 37,9982 грн, евро – 41,7410 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,2 – 38,9 грн (курс на 12 января – 38,3 – 39,0 грн);

Евро – 42 – 42,75 грн (курс на 12 января – 42,05 – 42,85 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

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Приватбанк – 38,1 – 38,7 грн;

Ощадбанк – 38,1 – 38,9 грн;

Укрэксимбанк – 38,05 – 38,75 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде – 38,6 грн, в Универсал Банке (monobank) – 38,45 грн.

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Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривни в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.