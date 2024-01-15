Искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест – МВФ

Развитие технологий может привести к тому, что около 40% рабочих мест во всем мире будут замещены искусственным интеллектом.

Об этом идет речь в анализе Международного валютного фонда.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что политики должны обратить внимание на "тревожную тенденцию", чтобы "предотвратить дальнейшее разжигание социального напряжения с помощью технологии".

Анализ МВФ предполагает, что искусственный интеллект, вероятно, окажет влияние примерно на 60% рабочих мест в развитых экономиках и на 26% – в странах с низким уровнем дохода.

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В половине случаев работники могут рассчитывать в пользу интеграции искусственного интеллекта, тогда как в других ситуациях ИИ будет выполнять задачи вместо людей, снизив спрос на рабочую силу.

По словам Георгиевой, многие страны не имеют инфраструктуры или квалифицированной рабочей силы, чтобы воспользоваться преимуществами ИИ, поэтому эта технология может усугубить неравенство между нациями.

Георгиева также указала на возможности для увеличения производства и доходов по всему миру благодаря использованию ИИ.

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Напомним:

В начале декабря 2023 года в ЕС согласовали первые в мире законодательные правила для регулирования искусственного интеллекта во всех аспектах жизни.