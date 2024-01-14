OpenAI частично снял запрет на использование ChatGPT в военных целях

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Компания OpenAI "незаметно" переформулировала правила относительно запрета на использование своей продукции в военных целях, убрав пункт "использование в военных целях и для ведения военных действий".

Об этом сообщает The Intercept.

Как отмечается, до 10 января страница "Политика использования" OpenAI, открывавшаяся в новой вкладке, содержала запрет на "деятельность, которая имеет высокий риск физического вреда, включая, в частности, "разработку оружия" и "военные действия". Этот четко сформулированный запрет на военное применение, казалось бы, исключает любое официальное использование государственным военным ведомством.

В новой политике, сохраняется запрет "использовать наши услуги для причинения вреда себе или другим" и приводится пример "разработки или использования оружия", но исчез полный запрет на использование "в военных целях и для ведения военных действий".

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Обзор специальных ботов на базе ChatGPT, предложенный OpenAI, свидетельствует о том, что американские военные уже используют эту технологию для ускорения документооборота.

Эксперты, которые проанализировали изменения в политике компании, заявили, что OpenAI, похоже, молча ослабляет свою позицию против ведения бизнеса с военными.

Напомним:

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Ранее компания OpenAI запустила интернет-магазин, где люди могут делиться кастомизированными версиями популярного чат-бота ChatGPT.