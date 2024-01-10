OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store

Getty images

Компанія OpenAI запустила інтернет-магазин, де люди можуть ділитися кастомізованими версіями популярного чат-бота ChatGPT.

Про це пише Bloomberg.

Спочатку OpenAI заявляла, що планує відкрити магазин в листопаді, але відклала запуск до початку 2024 року, посилаючись на перерву, викликану звільненням і відновленням на посаді головного виконавчого директора Сема Альтмана.

"Новий магазин, який у середу став доступним для платних користувачів ChatGPT, збиратиме чат-ботів, які користувачі створюють для різноманітних завдань, наприклад, версію ChatGPT, яка може навчати дитину математики або придумувати яскраві рецепти коктейлів.

Реклама:

Маркетплейс під назвою GPT Store включатиме чат-ботів, якими користувачі вирішили поділитися публічно. Зрештою, він дозволить людям заробляти гроші на своїх творіннях - так само, як це роблять магазини додатків выд Apple Inc. або Google Alphabet Inc", - пише агентство.

Подібно до цих магазинів додатків, GPT Store від OpenAI дозволить користувачам бачити найпопулярніші та найтрендовіші чат-боти в таблиці лідерів і шукати їх за категоріями. У своєму блозі компанія повідомила, що на сьогодні люди створили 3 мільйони власних чат-ботів, хоча не було зрозуміло, скільки з них доступно через магазин на момент запуску.

"Запуск магазину відбувається в той період, коли OpenAI працює над створенням своєї екосистеми послуг і пошуком нових джерел доходу. У середу OpenAI також анонсувала новий платний рівень ChatGPT для компаній з невеликими командами, вартість якого починається від 25 дол на місяць за користувача.

Реклама:

OpenAI вперше запустила корпоративну версію ChatGPT з додатковими функціями і захистом конфіденційності в серпні", - додає Bloomberg.

Люди, які платять за доступ до ChatGPT - включаючи корпоративних клієнтів і підписників ChatGPT Plus - мають право використовувати або створювати власні GPT. Спочатку користувачі не зможуть отримувати прибуток від своїх чат-ботів, заявили в OpenAI.

Але протягом перших трьох місяців року компанія поділиться подробицями про те, як люди можуть заробляти на них гроші. У своєму блозі компанія повідомила, що люди в США отримуватимуть виплати "на основі взаємодії користувачів" з їхніми чат-ботами.

Компанія буде додавати нові GPT на маркетплейс щотижня.

На момент запуску серед чат-ботів, які OpenAI виділила, був один від компанії Canva, який допомагає людям створювати логотипи і листівки, а також інший, який рекомендує прогулянкові пішохідні маршрути.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що OpenAI планує цього тижня запустити онлайн-магазин, який дозволить користувачам ділитися власними версіями популярного чат-бота ChatGPT.

Економічна правда