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Румынские фермеры снова заблокировали границу

Воскресенье, 14 января 2024, 14:33 - Экономическая правда
 
Getty Image

В ГПСУ сообщили, что фермеры возобновили блокирование пункта пропуска "Порубное-Сирет", который был разблокирован вечером 13 января.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ на своей странице в Telegram.

Как отмечается около 14:00 румынская полиция получили сообщение о возобновлении блокирования границы фермерами. 

Регистрация транспортных средств и пешеходов с украинской стороны происходит в установленном порядке.

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Блокирование границы 13 января продолжалось 6 часов.

Экономическая правда



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