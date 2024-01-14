Румынские фермеры снова заблокировали границу

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В ГПСУ сообщили, что фермеры возобновили блокирование пункта пропуска "Порубное-Сирет", который был разблокирован вечером 13 января.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ на своей странице в Telegram.

Как отмечается около 14:00 румынская полиция получили сообщение о возобновлении блокирования границы фермерами.

Регистрация транспортных средств и пешеходов с украинской стороны происходит в установленном порядке.

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Блокирование границы 13 января продолжалось 6 часов.

Экономическая правда







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