НБУ за неделю продал почти 674 миллиона долларов на межбанке

За неделю с 8 по 12 января Национальный банк продал 673,6 млн долл и купил 0,35 млн долл.

Об этом свидетельствует статистика НБУ.

Согласно данным Нацбанка, за вторую неделю 2024 года на межбанковском рынке было продано 673,6 млн долл, что на 115,9 млн долл меньше чем в первую неделю года.

При этом было куплено 0,35 млн долл.

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2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Новый режим в НБУ называют "управляемой курсовой гибкостью". Переход к ней является одним из шагов в направлении полной валютной либерализации и возвращения к довоенному режиму работы валютного рынка.

Соответственно, НБУ больше не будет устанавливать значение курса доллара директивно. Начиная с 3 октября 2023 года курс доллара меняется в соответствии с ситуацией на валютном рынке.

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Ранее Нацбанк завершил 2023 год продажей почти 900 млн долл.

Напомним:

Национальный банк за первую неделю 2024 года на межбанковском валютном рынке продал 789,5 млн долларов и купил 0,2 млн долларов.

Экономическая правда