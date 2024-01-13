В США на неопределенный срок продлевают запрет на полеты самолета Boeing 737 MAX 9 - Reuters

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продлевает проверку самолета Boeing 737 MAX 9 на неопределенный срок.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

FAA планирует провести свое расследование. При этом в ведомстве отметили, что считают проблему самолета производственной, а не дизайнерской.

При этом, ссылаясь на источники Reuters отметили, что поставщик "Boeing", компания "Spirit AeroSystems", отправляет со своего завода полузавершенные фюзеляжи к "Boeing" со специальной панелью, которая заменяет опциональный аварийный выход, установленный, но не завершенный.

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Эти источники сообщили, что работники "Боинга" обычно снимают панель и используют щель для установки элементов оборудования в салоне самолета, прежде чем заменить панель и завершить монтаж.

Источники отмечают, что согласно стандартным заводским процедурам, компания снимает или регулирует панель только в том случае, если есть признаки того, что она была установлена неправильно.

Более четкое понимание промышленных процессов, связанных с крупнейшим узкофюзеляжным самолетом Boeing 737 MAX 9 поможет следователям определить, что именно сыграло роль в аварии - дизайн или производство.

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Напомним:

6 января Авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты десятков самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как взрыв панели кабины заставил совершенно новый самолет с пассажирами совершить аварийную посадку.