Японские акции становятся более привлекательными: В стране осторожно говорят о конце эпохи дефляции

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Рост японских акций опередили все другие основные рынки в начале 2024 года, показывая устойчивость роста.

Об этом сообщает Bloomberg.

Скачок фондовых акций Японии удивил многих экспертов, которые прогнозировали более осторожное состояние рынка после бурного роста в 2023 году. Эта ситуация заставляет задумываться о более устойчивых позициях японских акций.

Как отмечается, инвесторы все серьезнее рассматривают вариант, что сейчас самое время выводить больше денег с таких рынков, как Китай, поскольку их позитивный настрой затмевает беспокойство, что японские акции могут быть перекуплены.

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"Конец дефляции стал более очевидным, и компании начинают больше ориентироваться на акционеров", - сказал исполнительный директор финучреждения Commons Asset Management Тецуро Ии.

Поскольку один из важнейших японских финансовых индексов "Topix" торгуется на уровне, примерно в 15 раз превышающем ожидаемые прибыли, что соответствует среднему показателю за последние 10 лет, большинство инвесторов не считают рынок ни дешевым, ни дорогим. Для мировых акций этот мультипликатор составляет около 17.

Сейчас мир изменился по сравнению с тем, когда японские акции в последний раз илеи очень высокие показатели. В конце 1980-х годов соотношение цены к балансовой стоимости - показатель оценки компании - составлял 5,4 раза по сравнению с 1,4 сейчас. Соотношение цены к прибыли составляло умопомрачительные 70,6 раз.

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При этом, все факторы сегодня заставляют инвесторов задуматься о пересмотре своих портфелей в пользу японских акций.

"Ожидания относительно политики как Федерального резерва, так и Банка Японии, вероятно, будут скорректированы в сторону повышения доходности на мартовских заседаниях, и цены на акции, вероятно, скорректируются", - сказал главный стратег финансового холдинга "Nomura Securities Co" Нака Мацузава.

Напомним:

4 января сообщили о том, что Япония планирует предоставить Украине технологию производства биотоплива для помощи в восстановлении.

В декабре 2023 года в госбюджет Украины поступило около 950 миллионов долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.