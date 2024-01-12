На ГП "Документ" обнаружили финансовых нарушений на 84 миллиона

Госаудитслужба во время аудита деятельности госпредприятия "Документ" за последние 3 года выявила финансовые нарушения на 84 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ГАСУ.

Специалисты Госаудитслужбы в ходе планового аудита деятельности обнаружили, что предприятие ежегодно тратит миллионы гривен на содержание собственного автопарка и неэффективно контролирует недавно открытые зарубежные филиалы для оформления загранпаспортов украинцами, находящимися за пределами государства.

Кроме того, ГП "Документ" привлекло посторонних лиц к администрированию Единого государственного демографического реестра и идентификации граждан иностранцев и лиц без гражданства, но не смогло документально подтвердить оплату услуг на 8,4 млн грн.

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Предприятие потратило лишние средства на аренду неиспользуемых помещений и содержание автопарка легковых автомобилей для административно-управленческого персонала, при условии его использования по законодательству только должностными лицами.

В прошлом году предприятие не учло отсутствие финансового плана, который был утвержден почти через год с даты, определенной законодательством, и потратило на приобретение автомобилей и их оборудования около 15,1 млн гривен.

Также вопрос аудиторов вызвал финансирование недавно открытых за границей 6 обособленных подразделений для оформления паспортов находящимся за пределами государства украинцам.

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"Как выяснилось, граждане Украины, оформляя паспорта за границей, наряду с оплатой сервисных услуг государственного предприятия платили по законодательству и административный сбор, который определялся в гривнах и зачислялся в Государственный бюджет Украины", - добавили в ГАСУ.

Также аудиторы выявили факты, когда на работу в филиалы принимали близких.

На премии, оплату труда за неотработанное время, ремонтные работы и другие услуги ГП "Документ" излишне израсходовано более 45 млн грн.

Сумма неэффективного использования средств на предприятии составляет около 84 млн грн.

Аудиторы предоставили рекомендации по улучшению деятельности государственного предприятия объекта контроля и ГТС. Аудиторский отчет был передан правоохранителям.

Напоминаем:

Госаудитслужба (ГАСУ) по результатам финансового аудита и плановой проверки выявила финансовые нарушения в деятельности ОАО "Центрэнерго" на сумму 5,5 млрд грн.