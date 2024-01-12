BlackRock покупает Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд долларов: сделка станет рекордной для инвестгиганта
Крупнейшая мировая инвестиционная компания BlackRock покупает инфраструктурную компанию Global Infrastructure Partners примерно за 12,5 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Таким образом, крупнейший в мире финансовый менеджер выйдет в топ инвесторов, которые делают долгосрочные ставки на энергетику, транспорт и цифровую инфраструктуру.
BlackRock заплатит 3 миллиарда долларов наличными и около 12 миллионов акций на сумму около 9,5 миллиарда долларов на момент закрытия в четверг. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале.
Бывший руководитель Credit Suisse Адебайо Огунлеси, являющийся председателем правления и главным исполнительным директором GIP, присоединится к правлению и глобальному исполнительному комитету BlackRock.
Приобретение GIP, управляющей 100 миллиардами долларов, является крупнейшим соглашением за более чем десять лет для BlackRock.
"Беспрецедентная потребность в новой инфраструктуре — цифровой инфраструктуре, обновленных логистических центрах, декарбонизации и энергетической безопасности — в сочетании с рекордно высоким дефицитом государственного бюджета означает, что частный капитал потребуется как никогда раньше. Это будет одна из самых быстрорастущих сфер нашей отрасли в течение следующих 10 лет", — отметил Финк и президент BlackRock Роб Капито в письме работникам.
Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководством крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock, где обсудили детали создания инвестиционного фонда по восстановлению экономики Украины с привлечением публичного и частного капитала.