Недоверие к ветеранам и инвалидам, привлечение женщин на "мужские" должности: тенденции рынка труда

Несмотря на дефицит кадров в Украине, особенно мужчин, работодатели опасаются брать на работу ветеранов и инвалидов, зато женщин все чаще набирают на "мужские" должности, где необходимы определенные физические нагрузки.

Такие тенденции рынка труда показало исследование Конфедерации работодателей Украины.

"Работодатели опасаются, что при трудоустройстве ветеранов они столкнутся с тяжелым психоэмоциональным состоянием таких работников (79%), алкогольной или наркотической зависимостью (25%), конфликтностью (24%). Выходом может быть развитие индивидуальной занятости ветеранов и лиц с инвалидностью", - говорится в исследовании.

Фиксируются также случаи увольнения ветеранов по непонятным, на первый взгляд, причинам. Однако при детальном выяснении оказывается, что работник, который на войне командовал подразделением, может быть не готов возвращаться на должность подчиненного в мирной жизни.

Реклама:

С другой стороны, из-за дефицита мужчин предприятия начали привлекать женщин на "мужские" должности, и после полномасштабного вторжения стремительно растет роль женщин в экономике.

Практика перевода на вакантные места женщин есть в сфере металлообработки и переработки агропродукции, на производствах с высоким уровнем автоматизации, если можно быстро провести переобучение.

"Часто работа на новой должности требует от женщин выполнения определенных физических нагрузок. Такая практика распространяется, в частности, в мебельной промышленности", - говорится в исследовании.

Реклама:

Еще одним трендом на рынке труда называют существующий высокий уровень недоверия между работодателями и лицами с инвалидностью.

В основе недоверия - недостаток знаний работодателей об этих лицах и не всегда удовлетворительный уровень их квалификации: 61% отметил, что их воспринимают как "нетрудоспособных" и "людей с трудностями в общении", поэтому работодатели не хотят брать их на работу.

"Для лиц с инвалидностью работа чрезвычайно важна, поскольку она дает определенную финансовую свободу и позволяет чувствовать свою востребованность. Текучесть кадров среди лиц с инвалидностью вдвое меньше, чем среди работников без ограничений. Продолжительность работы на той же должности существенно больше", - сообщается в исследовании.

Среди других новых трендов в Конфедерации работодателей Украины отметили втрое более высокий интерес к основанию бизнеса среди ветеранов, чем среди рядовых украинцев. В частности - из-за нежелания ветеранов смириться с их нынешним социальным положением.

"Часто демобилизованным сложно смириться с тем, что во время службы они получали 100 тыс. грн, а после возвращения зарабатывают 18-20 тыс. грн", - указана в исследовании еще одна причина.

Авторы исследования отмечают, что привлечение на рынок труда лиц с инвалидностью и ветеранов является важным фактором компенсации дефицита на рынке труда.

Конфедерация работодателей разработала также инструкцию по трудоустройству лиц с инвалидностью, в которой собрала практические советы относительно требований законодательства по их привлечению на рынок труда.

Напоминаем:

Проблема дефицита кадров в последнее время вошла в тройку ключевых для бизнеса.

Аналитики рынка труда в Украине продолжают наблюдать хроническую нехватку квалифицированных кандидатов на вакансии. А работодателям все сложнее находить специалистов.