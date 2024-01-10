На фоне атак йеменских хуситов: контейнерные перевозки подорожали вдвое из-за обхода судами Красного моря
Опасения относительно безопасности в Красном море из-за ракетных ударов йеменских хуситов привели к сокращению контейнерных перевозок через Суэцкий канал. При этом контейнерные перевозки существенно подорожали.
Об этом пишет Financial Times.
Так, количество контейнеровозов в устье Красного моря на пути к Суэцкому каналу или из него за первую неделю января сократилось на 90% по сравнению с началом 2023 года, свидетельствует исследование, проведенное лондонской судоходной компанией Clarksons.
По данным Clarksons, количество контейнеровозов, которые 9 января отклонились от маршрута из Красного моря в обход мыса Доброй Надежды, более чем вдвое превысило общее количество, зафиксированное 21 декабря.
"Вечером во вторник, когда были собраны эти данные, повстанцы Хути совершили одну из крупнейших комбинированных атак на судоходство. Центральное командование США сообщило, что американские и британские военные корабли и самолеты сбили 18 беспилотников, две противокорабельные крылатые ракеты и одну баллистическую ракету.
Никто не пострадал в результате, по словам США, 26-й атаки на коммерческое судоходство в Красном море с 19 ноября", - пишет FT.
Обход южного края Африки добавляет от 10 дней до двух недель к каждому рейсу между Азией и Северной Европой. Судоходные линии также перенаправляют некоторые рейсы между Азией и восточным побережьем США, которые ранее осуществлялись через Красное море и Суэцкий канал.
Руководитель отдела исследований компании Clarksons Стивен Гордон, сказал, что количество контейнеровозов, прибывающих в Аденский залив, у входа в Красное море, было на "очень низком уровне" с середины и до конца декабря.
"Контейнерные транзиты по Красному морю остаются на низком уровне и проходят в обход мыса", - признал он.
Компания Hapag-Lloyd заявила, что все еще считает проход через Красное море "рискованным и опасным" и будет продолжать направлять свои суда в обход мыса.
Увеличение количества обходных маршрутов означает, что Шанхайский индекс контейнерных перевозок - показатель стоимости перевозки одного 40-футового контейнера по ряду маршрутов на дальние расстояния - 5 января достиг самого высокого уровня без учета перебоев, вызванных пандемией Covid.
Рост был вызван удвоением стоимости перевозки контейнера из Шанхая в Роттердам с 1 667 долл 23 декабря до 3 577 долл 5 января. Стоимость перевозки контейнера из Шанхая в Геную также удвоилась - с 1 956 долл до 4 178 долл.
С конца ноября судоходные компании все чаще покидают маршруты Красного моря и Суэцкого канала. Их отпугивают ракетные атаки поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов на суда в Красном море.
Количество перенаправлений увеличилось после нападения 30 декабря на судно Maersk Hangzhou, которое эксплуатируется датской компанией AP Møller-Maersk. Атака пошатнула уверенность судоходных компаний в том, что американская операция, призванная предотвратить атаки хуситов, решит проблему.
Экономическая правда