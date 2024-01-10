На фоне атак йеменских хуситов: контейнерные перевозки подорожали вдвое из-за обхода судами Красного моря

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Опасения относительно безопасности в Красном море из-за ракетных ударов йеменских хуситов привели к сокращению контейнерных перевозок через Суэцкий канал. При этом контейнерные перевозки существенно подорожали.

Об этом пишет Financial Times.

Так, количество контейнеровозов в устье Красного моря на пути к Суэцкому каналу или из него за первую неделю января сократилось на 90% по сравнению с началом 2023 года, свидетельствует исследование, проведенное лондонской судоходной компанией Clarksons.

По данным Clarksons, количество контейнеровозов, которые 9 января отклонились от маршрута из Красного моря в обход мыса Доброй Надежды, более чем вдвое превысило общее количество, зафиксированное 21 декабря.

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"Вечером во вторник, когда были собраны эти данные, повстанцы Хути совершили одну из крупнейших комбинированных атак на судоходство. Центральное командование США сообщило, что американские и британские военные корабли и самолеты сбили 18 беспилотников, две противокорабельные крылатые ракеты и одну баллистическую ракету.

Никто не пострадал в результате, по словам США, 26-й атаки на коммерческое судоходство в Красном море с 19 ноября", - пишет FT.

Обход южного края Африки добавляет от 10 дней до двух недель к каждому рейсу между Азией и Северной Европой. Судоходные линии также перенаправляют некоторые рейсы между Азией и восточным побережьем США, которые ранее осуществлялись через Красное море и Суэцкий канал.

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Руководитель отдела исследований компании Clarksons Стивен Гордон, сказал, что количество контейнеровозов, прибывающих в Аденский залив, у входа в Красное море, было на "очень низком уровне" с середины и до конца декабря.

"Контейнерные транзиты по Красному морю остаются на низком уровне и проходят в обход мыса", - признал он.

Компания Hapag-Lloyd заявила, что все еще считает проход через Красное море "рискованным и опасным" и будет продолжать направлять свои суда в обход мыса.

Увеличение количества обходных маршрутов означает, что Шанхайский индекс контейнерных перевозок - показатель стоимости перевозки одного 40-футового контейнера по ряду маршрутов на дальние расстояния - 5 января достиг самого высокого уровня без учета перебоев, вызванных пандемией Covid.

Рост был вызван удвоением стоимости перевозки контейнера из Шанхая в Роттердам с 1 667 долл 23 декабря до 3 577 долл 5 января. Стоимость перевозки контейнера из Шанхая в Геную также удвоилась - с 1 956 долл до 4 178 долл.

С конца ноября судоходные компании все чаще покидают маршруты Красного моря и Суэцкого канала. Их отпугивают ракетные атаки поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов на суда в Красном море.

Количество перенаправлений увеличилось после нападения 30 декабря на судно Maersk Hangzhou, которое эксплуатируется датской компанией AP Møller-Maersk. Атака пошатнула уверенность судоходных компаний в том, что американская операция, призванная предотвратить атаки хуситов, решит проблему.

Экономическая правда