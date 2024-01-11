Почти половину "военных" компонентов для России изготавливают западные компании
Среди всех электронных компонентов, которые импортирует Россия для производства вооружений, 44% - это разработки западных компаний.
Об этом стало известно из отчета Киевской школы экономики (КШЭ) и Международной рабочей группы Ермака-Макфола.
Исследователи проанализировали данные об импорте в Россию 2797 компонентов: датчики, микрочипы, навигационные системы и тому подобное. Среди тех компонентов, которые содержатся в российском вооружении, почти половина произведена западными компаниями.
В основном речь идет о продукции американских брендов Intel, Analog Devices, AMD и Texas Instruments. В то же время среди поставщиков станков с числовым управлением лидирует немецкая Siemens.
Аналитики объясняют, что большинство военных компонентов производится на заводах этих компаний в третьих странах вроде Китая, поэтому россиянам легче строить схемы обхода санкций.
20% компонентов производятся в самих западных странах, однако товары все равно попадают в РФ через ряд посредников в Китае, Гонконге, Турции и ОАЭ. Часть из них попадает к агрессору напрямую из-за несовершенного экспортного контроля или манипуляций с таможенными документами.
В отчете также говорится, что поставки военных компонентов в Россию почти не снизились. За 9 месяцев 2023 года импорт упал лишь на 9,1% по сравнению с периодом до вторжения.
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Экономическая правда