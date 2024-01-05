Торік українська економіка продемонструвала певну стійкість - ООН

У 2023 році українська економіка продемонструвала незначне відновлення - ріст ВВП становив 4,6% після попереднього падіння на 29,1%.

Про це йдеться в Доповіді про світове економічне становище та перспективи 2024 року, підготовленій департаментом ООН з економічних та соціальних питань (DESA), передає Укрінформ.

Згідно з доповіддю, торік економіка України продемонструвала певну стійкість до наслідків нинішньої війни, особливо в частині постачання електроенергії.

"Цього року спостерігається незначне покращення, але це покращення на папері, оскільки економіка вже скоротилася, і це дуже боляче", - сказав директор відділу економічного аналізу й політики департаменту Шантану Мукерджі.

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Він додав, що невелике покращення не означає відновлення економіки порівняно з довоєнним періодом.

У доповіді ООН зазначають, що в Україні зросло приватне споживання, а капітальні видатки на реконструкцію збільшилися. Сільськогосподарське виробництво є нижчим, ніж у довоєнний період, а відвантаження зерна з чорноморських портів залишається проблематичним після виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи.

У свою чергу альтернативні експортні маршрути стикаються з логістичними труднощами через російські обстріли портів на Дунаї.

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Тимчасові обмеження, запроваджені ЄС влітку на імпорт зерна з України до п'яти країн регіону, а згодом індивідуальні обмеження, накладені Угорщиною, Польщею та Словаччиною, також вплинули на залізничні й автомобільні перевезення.

Економічна правда