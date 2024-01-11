Повышение цен электроэнергию повлекло рост коммунальных тарифов почти на 13% - Госстат

После повышения тарифов на электроэнергию в июне 2023 года, тарифы на коммунальные услуги в дальнейшем выросли на 12,8%.

Это следует из данных Государственной службы статистики.

Речь идет о тарифах на электроэнергию, жилье, воду, канализацию, уборку мусора.

Как можно увидеть из диаграммы Госстата, скачок тарифов произошел в июне 2023 года. Именно тогда - с 1 июня - произошло повышение цен на электроэнергию почти на 70%.

Реклама:

После этого произошел рост тарифов на другие коммунальные услуги, который в сумме составил 12,8%.

В частности, по данным Госстата, выросли тарифы на:

содержание и ремонт жилья - на 3,4%,

водоснабжение - 0,8%,

уборку мусора - на 5,5%,

канализацию - на 0,7%

услуги по управлению многоквартирными домами - на 3,0%

В то же время не изменились тарифы на природный газ, отопление и горячую воду.

Реклама: