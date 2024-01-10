Twitch скорочує 35% свого штату – Bloomberg
Стримінговий сервіс Twitch скорочує 35% свого штату (близько 500 співробітників) - бізнес сервісу залишається збитковим і через дев'ять років після його купівлі інтернет-гігантом Amazon.
Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву гендиректора Twitch Дена Кленсі.
Скорочення відбуваються на тлі побоювань з приводу збитків Twitch і відходу з компанії кількох топменеджерів. Останніми роками Twitch приділяє більше уваги рекламі.
"Через дев'ять років, після того як Amazon купив Twitch, бізнес сервісу залишається збитковим", - пише агентство з посиланням на джерела, які говорили на умовах анонімності.
Керівництво Twitch раніше заявило, що утримання великомасштабного веб-сайту, що підтримує 1,8 млрд годин онлайн-відеоконтенту на місяць, обходиться надзвичайно дорого.
У 2023 році Twitch уже провів два раунди звільнень, скоротивши понад 400 посад у рамках масштабного скорочення робочих місць в Amazon.
У грудні 2023 року гендиректор Twitch оголосив про припинення діяльності сервісу в Південній Кореї через "непомірно високі" витрати на його підтримку, які майже в десять разів перевищують витрати в інших регіонах.
Також в останні місяці 2023 року про свій відхід із Twitch оголосили кілька топменеджерів, зокрема директор із продуктів, директор із роботи з клієнтами та директор із контенту.
Економічна правда