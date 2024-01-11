Глобальные мощности "зеленой" энергетики выросли на 50%: достижение климатических целей стало реальным

Глобальные мощности возобновляемой энергетики в 2023 году выросли самыми быстрыми темпами за последние 20 лет, благодаря чему мир может достичь ключевой климатической цели Cop28 до конца десятилетия.

Об этом говорится в свете Международного энергетического агентства, передает The Guardian.

Мировая возобновляемая энергетика выросла на 50% в прошлом году до 510 гигаватт (ГВт) в 2023 году, 22-й год подряд увеличение мощностей возобновляемых источников установило новый рекорд.

Такой впечатляющий рост предлагает "реальный шанс" для того, чтобы мировые правительства выполнили обещание, согласованное на климатических переговорах Cop28 в ноябре. А именно утроить мощности возобновляемой энергии до 2030 года, чтобы значительно сократить потребление ископаемого топлива.

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Солнечная энергия составляла три четверти новых мощностей возобновляемой энергии, установленных во всем мире в прошлом году. Большинство новых солнечных электростанций в мире было построено в Китае, который в прошлом году установил больше солнечной энергии, чем во всем мире, несмотря на сокращение субсидий в 2020 и 2021 годах.

Рекордные темпы роста в Европе, США и Бразилии позволили возобновляемым источникам энергии опередить уголь как крупнейший источник мирового производства электроэнергии к началу 2025 года. Согласно прогнозам, к 2028 году на возобновляемые источники энергии будет приходиться более 42% мирового производства электроэнергии.

Утроение глобальной возобновляемой энергии к концу десятилетия, чтобы помочь сократить выбросы углерода, является одной из пяти основных климатических целей, призванных предотвратить резкое глобальное потепление, наряду с удвоением энергоэффективности, сокращением выбросов метана, переходом от ископаемого топлива и увеличением финансирования новых и развивающихся экономик.

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Напоминаем:

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика к 2030 году, частично благодаря политике, которую страны уже приняли для продвижения более чистых видов энергии и транспорта.