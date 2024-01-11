Доля российского алюминия на складах Великобритании выросла до 90%

Доля запасов алюминия российского происхождения на складах, зарегистрированных Лондонской биржей металлов (LME), выросла до 90,4% в декабре с 78,8% в ноябре.

Об этом сообщает Reuters.

Рост доли алюминия произошел после того, как Великобритания 14 декабря наложила ограничения на юридические и физические лица Соединенного Королевства, принимающие физические поставки недрагоценных металлов российского производства, являющихся частью более широких санкций против РФ.

Санкции вместе с низким спросом на физическом рынке способствовали дополнительным поставкам российского алюминия на склады, зарегистрированные LME.

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В то же время запасы алюминия, не предназначенные для вывоза и доступные на рынке, на зарегистрированных складах LME, выросли на 74% с момента оглашения санкций Великобританией.

В LME сообщили, что "российский металл продолжал поступать через складскую сеть в течение декабря" и добавили, что они активно следят за приведением в порядок русского металла на рынке.

Следовательно, объем запасов первичного алюминия в РФ по ордеру LME вырос до 338 375 метрических тонн в декабре по сравнению со 154 775 в ноябре, свидетельствуют данные биржи.

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Доля меди российского происхождения выросла до 43% в декабре с 40% в ноябре, то есть до 59 725 тонн.

Напомним:

Великобритания расширила санкции против России, запрещая экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военных или промышленных целях. Также Великобритания запрещает импорт алмазов из РФ.