OpenAI официально запустила маркетплейс чат-ботов GPT Store

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Компания OpenAI запустила интернет-магазин, где люди могут делиться кастомизированными версиями популярного чат-бота ChatGPT.

Об этом пишет Bloomberg.

Изначально OpenAI заявляла, что планирует открыть магазин в ноябре, но отложила запуск до начала 2024 года, ссылаясь на перерыв, вызванный увольнением и восстановлением в должности главного исполнительного директора Сэма Альтмана.

"Новый магазин, который в среду стал доступным для платных пользователей ChatGPT, будет собирать чат-ботов, которые пользователи создают для различных задач, например, версию ChatGPT, которая может обучать ребенка математике или придумывать яркие рецепты коктейлей.

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Маркетплейс под названием GPT Store будет включать чат-ботов, которыми пользователи решили поделиться публично. В конце концов, он позволит людям зарабатывать деньги на своих творениях - так же, как это делают магазины приложений Apple Inc. или Google Alphabet Inc", - пишет агентство.

Подобно этим магазинам приложений, GPT Store от OpenAI позволит пользователям видеть самые популярные и трендовые чат-боты в таблице лидеров и искать их по категориям. В своем блоге компания сообщила, что на сегодня люди создали 3 миллиона собственных чат-ботов, хотя не было понятно, сколько из них доступно через магазин на момент запуска.

"Запуск магазина происходит в тот период, когда OpenAI работает над созданием своей экосистемы услуг и поиском новых источников дохода. В среду OpenAI также анонсировала новый платный уровень ChatGPT для компаний с небольшими командами, стоимость которого начинается от 25 долл в месяц за пользователя.

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OpenAI впервые запустила корпоративную версию ChatGPT с дополнительными функциями и защитой конфиденциальности в августе", - добавляет Bloomberg.

Люди, которые платят за доступ к ChatGPT - включая корпоративных клиентов и подписчиков ChatGPT Plus - имеют право использовать или создавать собственные GPT. Сначала пользователи не смогут получать прибыль от своих чат-ботов, заявили в OpenAI.

Но в течение первых трех месяцев года компания поделится подробностями о том, как люди могут зарабатывать на них деньги. В своем блоге компания сообщила, что люди в США будут получать выплаты "на основе взаимодействия пользователей" с их чат-ботами.

Компания будет добавлять новые GPT на маркетплейс каждую неделю.

На момент запуска среди чат-ботов, которые OpenAI выделила, был один от компании Canva, который помогает людям создавать логотипы и открытки, а также другой, который рекомендует прогулочные пешеходные маршруты.

Напомним:

Ранее сообщалось, что OpenAI планирует на этой неделе запустить онлайн-магазин, который позволит пользователям делиться собственными версиями популярного чат-бота ChatGPT.

Экономическая правда