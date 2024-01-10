"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня, но потребление растет

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит в энергосистеме в течение 10 января, но потребление в Украине растет, в том числе - за счет областей, где восстанавливают энергоснабжение.

Об этом говорится в сообщении компании.

Так, в течение суток, 10 января, дефицит ожидается на уровне не более 3% потребления, для его покрытия будет задействована вся мощность электростанций, работающих в системе.

В то же время "Укрэнерго" отмечает, что возможности дополнительного производства электроэнергии довольно ограничены.

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В этой связи потребителей в ближайшие дни просят особенно внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в течение всего дня с 9:00 до 19:00, чтобы помочь энергосистеме работать сбалансировано в сложных условиях.

По данным системного оператора, по состоянию на 9:00, 10 января, уровень потребления на 2,2% больше, чем утром 9 января. Согласно прогнозу, он будет оставаться высоким в течение всего дня. А максимальная нагрузка на энергосистему ожидается в утренние и дневные часы.

Чтобы покрыть такой рост, необходимо задействовать дополнительную мощность электростанций, эквивалентную работе одной крупной ТЭС, пояснила "Укрэнерго".

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В компании также уточнили, что потребление инерционно высокое, в том числе и из-за использования мощных электроприборов для отопления в морозную погоду. Кроме того, фиксируется стремительный рост потребления электричества в областях, где восстанавливают энергоснабжение.

По данным Министерства энергетики, в аварийный краткосрочный ремонт выведена одна единица генерирующего оборудования, после ремонта к работе подключен блок ТЭС.

Как следует из информации НЭК, на сегодня на 14% вырос импорт электроэнергии, который осуществляется днем из Словакии, Румынии и Молдовы общим объемом 2223 МВт-ч. Экспорта нет почти неделю.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 402 населенных пункта.

Согласно сообщению Минэнерго, требует аварийного ремонта ВЛ 330 кВ в Донецкой области, отключенная во время артиллерийских обстрелов. В Черниговской области одномоментно потеряли электроснабжение 650 потребителей в семи населенных пунктах из-за отключения линии ВЛ-10 кВ в приграничной громаде в результате обстрела.

В Никопольском районе в результате боевых действий поврежден газопровод-ввод низкого давления, без газоснабжения осталось 60 абонентов.

Напоминаем:

На утро 10 января оставались обесточенными из-за непогоды 523 населенных пункта, около 500 удалось заживить.