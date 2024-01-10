Размер индексации пенсий в 2024 году рассчитают в феврале - Минсоцполитики

Приблизительный размер индексации пенсии в 2024 году составит 13%, но точный размер рассчитают в феврале.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире национального телемарафона.

"На 2024 год у нас предусматривается индексация. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы будем видеть на середину февраля", - сказала Марчак.

По ее словам, таким образом пенсионеры будут защищены от негативного влияния инфляции.

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"Предварительно, мы ожидаем роста примерно на 13%", - отметила замминистра.

Напоминаем:

С 1 января 2024 года минимальная пенсия в Украине увеличится с 2 093 грн до 2 361 грн, максимальная - с 20 930 грн до 23 610 грн.

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Индексация всех пенсий запланирована с 1 марта.