Размер индексации пенсий в 2024 году рассчитают в феврале - Минсоцполитики
Среда, 10 января 2024, 11:41 -
Приблизительный размер индексации пенсии в 2024 году составит 13%, но точный размер рассчитают в феврале.
Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире национального телемарафона.
"На 2024 год у нас предусматривается индексация. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы будем видеть на середину февраля", - сказала Марчак.
По ее словам, таким образом пенсионеры будут защищены от негативного влияния инфляции.
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"Предварительно, мы ожидаем роста примерно на 13%", - отметила замминистра.
Напоминаем:
С 1 января 2024 года минимальная пенсия в Украине увеличится с 2 093 грн до 2 361 грн, максимальная - с 20 930 грн до 23 610 грн.
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Индексация всех пенсий запланирована с 1 марта.
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